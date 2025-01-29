Мэр известного челябинского моногорода подал в отставку

В заявлении о своей отставке Тарасов сообщил, что перестанет исполнять обязанности верхнеуфалейского главы уже с 29 января. Уже сегодня это заявление рассмотрят городские депутаты. После ими, скорее всего, будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя моногорода. Отметим, что слухи об отставке Тарасова с поста мэра периодически возникали в течение последнего года.