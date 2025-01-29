Евросоюз предложил поэтапно запретить импорт алюминия из России

Ограничения позволят европейским покупателям импортировать алюминий из России в течение года по системе квот, прежде чем в силу вступит полный запрет. Кроме того, планируются ограничительные меры против более чем 70 судов «теневого флота» — так на Западе называют суда, перевозящие российскую нефть вопреки санкциям.