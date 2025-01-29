Казахстан и Узбекистан укрепляют межпарламентское сотрудничество

В мероприятии приняли участие парламентарии, представители профильных министерств, региональных органов власти и дипломатических структур двух стран.
В ходе заседания были обсуждены ключевые направления межпарламентского сотрудничества, направленного на содействие развитию взаимной торговли, экономического взаимодействия, культурно-гуманитарного партнерства и реализации совместных проектов в Центральной Азии. В своем выступлении Жакип Асанов подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, отметив, что межпарламентская комиссия играет значимую роль в реализации совместных инициатив, способствующих устойчивому развитию региона.
Завершая встречу, стороны договорились о разработке Дорожной карты на 2025−2026 годы, которая станет основой для дальнейшей координации совместных усилий.