Казахстан и Узбекистан укрепляют межпарламентское сотрудничество

В ходе заседания были обсуждены ключевые направления межпарламентского сотрудничества, направленного на содействие развитию взаимной торговли, экономического взаимодействия, культурно-гуманитарного партнерства и реализации совместных проектов в Центральной Азии. В своем выступлении Жакип Асанов подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, отметив, что межпарламентская комиссия играет значимую роль в реализации совместных инициатив, способствующих устойчивому развитию региона.