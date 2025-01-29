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Казахстан и Узбекистан укрепляют межпарламентское сотрудничество

4-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан прошло в г. Шымкенте. Делегацию казахстанской стороны возглавил заместитель Председателя Сената Жакип Асанов, передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Сената

В мероприятии приняли участие парламентарии, представители профильных министерств, региональных органов власти и дипломатических структур двух стран.

В ходе заседания были обсуждены ключевые направления межпарламентского сотрудничества, направленного на содействие развитию взаимной торговли, экономического взаимодействия, культурно-гуманитарного партнерства и реализации совместных проектов в Центральной Азии. В своем выступлении Жакип Асанов подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, отметив, что межпарламентская комиссия играет значимую роль в реализации совместных инициатив, способствующих устойчивому развитию региона.

Завершая встречу, стороны договорились о разработке Дорожной карты на 2025−2026 годы, которая станет основой для дальнейшей координации совместных усилий.