Трамп сделает Владивосток снова Американским

В своем телеграм-канале дипломаты заметили, что на популярной общедоступной энциклопедии в интернете — Википедии — появилась новая статья, посвященная указу о переименовании географических объектов. Указ 47-й президент США Дональд Трамп подписал одним из первых. Называется он: «О восстановлении наименований, восславляющих американское величие». В частности, в документе говорится о переименовании Мексиканского залива в Американский.
Также министру внутренних дел дали рекомендации узнать общественное мнение по другим памятникам, которые можно было бы почтить в связи с 250-летием США.
«Вот здесь и кроется закавыка», — отмечают российские дипломаты. Почему? Потому что на протяжении 113 лет залив Находка именовался Американским. На английском это Gulf of America, точно так же, как сейчас решили переименовать Мексиканский залив. Правда, назвали его так в честь российского корвета, который и обследовал берег, где сейчас стоит Находка.
Причем это не единственная связь с Америкой в Приморском крае. Помимо залива, главная улица Владивостока в XIX веке также именовалась Американской.
«Никто ни на что не намекает, но, учитывая, как бодро новая администрация в Вашингтоне начала “делать Америку снова великой”, нас может ждать много интересного», — иронизируют российские дипломаты.
Напомним, что в ноябре 2024 года в США во второй раз избрали президентом Дональда Трампа. При первом избрании его главный лозунг звучал: «Make America Great Again», в переводе «Сделаем Америку снова великой». Однако поможет ли ему переименование некоторых географических объектов в достижении цели — вопрос открытый.