Трамп сделает Владивосток снова Американским

«Вот здесь и кроется закавыка», — отмечают российские дипломаты. Почему? Потому что на протяжении 113 лет залив Находка именовался Американским. На английском это Gulf of America, точно так же, как сейчас решили переименовать Мексиканский залив. Правда, назвали его так в честь российского корвета, который и обследовал берег, где сейчас стоит Находка.