В донской столице 11 февраля выберут нового главу города

Как сообщила председатель городской Думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина на 29-м внеочередном заседании Гордумы, процедура выбора нового главы администрации донской столицы состоится 11 февраля на очередном заседании городской Думы Ростова.
Уточняется, что Алексей Логвиненко подал заявление о своей отставке по собственному желанию. На время его отсутствия обязанности главы администрации будет выполнять первый заместитель Александр Скрябин.
После утверждения повестки заседания будет известен формат проведения процедуры. Все решения, принятые на нём, будут согласованы с правительством региона.
По словам Неярохиной, всё пройдет достаточно быстро, так как 4 февраля состоятся депутатские слушания.