Установлен порядок перечисления части платежей за лесопользование

Документом установлено, что в 2025 году платежи за лесопользование в размере 25% (плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, устанавливаемой Советом Министров, арендная плата за пользование участком лесного фонда), исчисленные по срокам уплаты в 2025 году организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства, перечисляются лесопользователями на счета главных управлений Министерства финансов по областям и Минску, открытые для зачисления платежей. Контроль за уплатой осуществляется налоговыми органами по месту постановки на учет лесхозов.