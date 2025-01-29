Установлен порядок перечисления части платежей за лесопользование

Документом установлено, что в 2025 году платежи за лесопользование в размере 25% (плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, устанавливаемой Советом Министров, арендная плата за пользование участком лесного фонда), исчисленные по срокам уплаты в 2025 году организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства, перечисляются лесопользователями на счета главных управлений Министерства финансов по областям и Минску, открытые для зачисления платежей. Контроль за уплатой осуществляется налоговыми органами по месту постановки на учет лесхозов.
При реализации древесины на корню на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» перечисляется плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, в размере 25%.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.