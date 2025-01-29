В Минобрнауки Башкирии рассказали об изменениях в сдаче ЕГЭ в 2025 году

Как сообщили министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин на круглом столе «Особенности проведения ЕГЭ-2025: что важно знать», который прошел в Уфе при участии школьников, существенных изменений в процедуре сдачи не ожидается.
«Главное, сейчас нашим выпускникам нужно определиться с предметами по выбору и до 1 февраля включительно подать заявление на сдачу ЕГЭ. И уже спокойно готовиться к экзаменам», — сказал Министр.
Ранее Минпросвещения России определилось с датами ЕГЭ: досрочный период пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной период — с 23 мая по 23 июня. Дополнительный период, включая резервные сроки, — с 4 по 23 сентября. Также установлены дополнительные дни, в которые выпускники смогут пересдать один из учебных предметов — 3 и 4 июля.
Напомним, при поступлении выпускники смогут рассчитывать на дополнительные баллы, которые полагаются золотым медалистам, победителям и призерам олимпиад, обладателям значков ГТО и волонтерам.