Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотной авиации в НПЦ «Самара»

Глава государства отметил: «Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации, чтобы город стал одним из флагманов развития этой передовой индустрии не только в России, но и в мире, что создаст дополнительные условия для роста всего региона, для самореализации талантливой, целеустремленной молодежи. Это крайне важное человеческое, общественное измерение всех нацпроектов технологического лидерства».