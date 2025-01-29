Глава МИД Рыженков сказал, почему ЕС решил не признавать выборы в Беларуси

По словам Максима Рыженкова, если подобное не просматривается, то на страну накладывают множество ярлыков о том, что выборы были не свободны, не было плюрализма мнений. Он добавил, что в случае спокойной ситуации, если законодательство дает возможность провести выборы, для этого созданы все условия, то «поверьте, там все равно найдут, за что зацепиться».