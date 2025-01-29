Глава МИД Рыженков сказал, почему ЕС решил не признавать выборы в Беларуси

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российскому изданию «Известия» сказал, почему Евросоюз решил не признавать выборы президента в Беларуси, пишет БелТА.
По его словам, белорусская сторона ощущала влияние и, возможно, грубое воздействие со стороны ряда фигурантов, «вмешательство, проще говоря, в наши избирательные кампании». Рыженков обратил внимание на то, что, в первую очередь, это касается европейских институтов, взявших курс на непризнание выборов в Беларуси.
Глава МИД уточнил, что они уже давно поняли, как развивается ситуация в Беларуси, насколько стабильная проводится социально-политическая и экономическая линии «и что в условиях предоставления гражданам реального выбора победит действующий глава государства».
— Но это в их планы же не входит, — уточнил министр иностранных дел.
Вместе с тем он пояснил:
— Сегодня вся матрица признания или непризнания выборов в западных странах сводится к тому, победили ли те кандидаты, которые потом приведут ту или иную страну в зону управления или влияния коллективного Запада.
По словам Максима Рыженкова, если подобное не просматривается, то на страну накладывают множество ярлыков о том, что выборы были не свободны, не было плюрализма мнений. Он добавил, что в случае спокойной ситуации, если законодательство дает возможность провести выборы, для этого созданы все условия, то «поверьте, там все равно найдут, за что зацепиться».
Тем временем МИД раскритиковал совместное заявление стран ЕС и Запада после выборов в Беларуси: «Намеренно искажает факты».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выборы прошли без потрясений, а не как ожидали на Западе.
Кроме того, Лукашенко сказал, станут ли выборы 2025 его последней электоральной кампанией.
А еще глава МВД Кубраков назвал выборы президента 2025 самыми спокойными в Беларуси.