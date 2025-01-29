Российский премьер Михаил Мишустин посетит Казахстан с государственным визитом 29 января

По мнению российских политологов, визит необходим для того, чтобы сгладить противоречия, наметившиеся в двусторонних отношениях.
В Астане состоится встреча главы российского правительства с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, после которой Михаил Мишустин направится в Алма-Ату, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.
На заседании стороны обсудят макроэкономическую ситуацию в странах-членах ЕАЭС. В числе прочих будет осуждаться соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах.
Премьер-министр России также примет участие в пленарном заседании глав правительств ЕАЭС в рамках форума Digital Almaty.
Ожидается, что на форуме представители союзных государств рассмотрят ключевые проекты цифровизации на евразийском пространстве, и, в частности, обсудят внедрение искусственного интеллекта.