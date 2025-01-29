Текслер: Карабаш будет одним из самых динамично развивающихся малых городов страны

Еще одним важным и значимым объектом строительства РМК в Карабаше является жилой комплекс «Медный». Его возведение началось в 2019 году. Первым в микрорайоне был построен дом из трех жилых секций, по 45 квартир повышенной комфортности (от одной до трех комнат). Он расположился в квартале улиц Шахтерская и Металлургов. Первыми жителями ЖК стали карабашцы, удостоенные премии «Народное признание и любовь». В 2021 году жители города вместе выбирали любимых врачей, учителей, воспитателей. В число лучших также попали почтальон с 30-летним стажем, водители «скорой помощи» и няня в детском саду. Ключи от квартир в жилом комплексе «Медный» стали для них подарком за самоотверженный труд во благо всего города. Ключи от квартир тогда же вручили заводчанам и ветеранам производства.