Министр РФ Дегтярёв проверил знаковые объекты в Красноярске

В Красноярске с рабочим визитом побывал министр спорта России Михаил Дегтярёв. С губернатором Михаилом Котюковым он обсудил развитие спорта в регионе, оценил наследие Универсиады-2019, принял участие в открытии международных соревнований «Иван Ярыгин», посетил базу регбийной команды «Енисей-СТМ», спорткомплекс «Авангард», Центр экстремального спорта «Спортэкс», а в Минусинске пообщался с местным спортивным активом.
Загрузить соревнованиями.
Красноярский край — один из ведущих спортивных регионов страны. Ежегодно здесь проходит большое количество соревнований разного уровня. По словам Михаила Котюкова, растёт интерес к спорту среди жителей, особенно молодёжи. И важно поддерживать этот вектор.
Насколько загружены и как используются объекты Универсиады, Михаил Дегтярёв мог убедиться, посетив кластеры «Сопка» и «Радуга». Министр отметил их хорошее состояние и пообещал дополнительно загрузить соревнованиями.
«Сориентируем на это федерации зимних видов спорта, чтобы здесь регулярно проводились сборы и соревнования. Все спортивные объекты в стране должны быть постоянно заняты тренировками или турнирами. Чтобы наши спортсмены поддерживали высокий соревновательный уровень, в любой момент были готовы к полноценному возвращению в мировой спорт. И это приблизит нас и к достижению цели — к 2030 году охватить 70% населения систематическими занятиями физической культурой и спортом», — подчеркнул министр.
Показали гостю и единственный в России полноценный центр по фристайлу и сноуборду с комплексом профессиональных трасс для всех дисциплин. Сейчас там проходят Всероссийские соревнования по параллельному слалому-гиганту. В этом году запланировано более 18 соревнований всероссийского уровня.
А в кластере «Радуга», который стал центром студенческого спорта, Михаилу Дегтярёву рассказали о перспективных направлениях. Здесь действует самый современный в крае бассейн. Кроме того, учреждение работает и на развитие адаптивной физической культуры и по программам спортивной реабилитации, в том числе для ветеранов боевых действий и участников СВО.
«На территории Красноярского края будет создаваться дополнительная спортивная инфраструктура, чтобы можно было заниматься и в районах, проводить межрайонные соревнования на базе наших опорных городов — в Лесосибирске, Минусинске, Канске, Ачинске. А в Красноярске будет построен новый специализированный центр», — подчеркнул Михаил Котюков.
Михаил Дегтярёв также принял предложение стать наставником красноярского центра экстремального спорта «Спортэкс», который открылся в декабре 2024 года после масштабной модернизации в рамках нацпроекта «Образование». В центре экстремального спорта проходят занятия по 15 спортивным направлениям. За год в образовательных мероприятиях центра приняли участие почти 1,4 тыс. человек из 70 регионов России и 13 стран.
Регион-фронтмен по регби.
Хорошая новость для поклонников регби — в Красноярске появится современный центр по развитию этого вида спорта.
«Красноярский край — регион-фронтмен по развитию регби, поэтому я поддерживаю предложение губернатора Михаила Котюкова на третьем этапе реконструкции построить дополнительную трибуну. Также необходимо сделать манеж, чтобы тренироваться и соревноваться можно было круглогодично, независимо от ветра и мороза», — отметил Михаил Дегтярёв, посетив базу регбийной команды «Енисей-СТМ» в спорткомплексе «Авангард». Здесь с 2017 года проходит поэтапная реконструкция.
Но чтобы «Авангард» стал современным регбийным центром, по словам губернатора, требуется дальнейшая модернизация комплекса. И договорённости о продолжении реконструкции объекта уже достигнуты между регионом и Минспорта России.
Михаил Дегтярёв также оценил работу физкультурно-спортивного центра «Южный» им. Л. А. Буданова в Минусинске. Здесь он встретился со спортсменами, тренерами и ветеранами СВО, которые пришли на занятия в тренажёрный зал.
Открытый диалог.
В Красноярске состоялось выездное заседание комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту с участием министра спорта России Михаила Дегтярёва, губернатора края Михаила Котюкова и представителей регионов Сибирского федерального округа.
Красноярский край стал федеральной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием физической культуры и спорта.
Как отметил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, Министерство спорта России и профильный комитет Государственной думы работают в единой команде. Сотрудничество позволяет успешно решать задачи развития физической культуры и спорта, поставленные президентом Российской Федерации и закреплённые стратегией развития. «Все мы работаем сегодня с пониманием того, что нам нужны сильная и успешная страна, стабильное и здоровое общество. Мы предполагаем открытый диалог. Приглашаем к дискуссии все региональные органы исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта», — подчеркнул председатель комитета.