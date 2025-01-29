Министр РФ Дегтярёв проверил знаковые объекты в Красноярске

«Сориентируем на это федерации зимних видов спорта, чтобы здесь регулярно проводились сборы и соревнования. Все спортивные объекты в стране должны быть постоянно заняты тренировками или турнирами. Чтобы наши спортсмены поддерживали высокий соревновательный уровень, в любой момент были готовы к полноценному возвращению в мировой спорт. И это приблизит нас и к достижению цели — к 2030 году охватить 70% населения систематическими занятиями физической культурой и спортом», — подчеркнул министр.