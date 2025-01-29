Более 100 БПЛА пытались атаковать Россию. Военная операция, день 1071-й

8:20 В настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, он рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.