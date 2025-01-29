«Зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации». ГПК сказал про нарушение границы Беларуси украинскими беспилотниками в 2024 году

По словам Бычковского, приблизительно в 20 случаях были зафиксированы нарушения воздушного пространства Беларуси, нарушения границы данными беспилотниками. Он обратил внимание на то, что со стороны пограничной службы и пограничных нарядов принимаются соответствующие меры.