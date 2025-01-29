«Зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации». ГПК сказал про нарушение границы Беларуси украинскими беспилотниками в 2024 году

ГПК заявил, что украинские беспилотники 20 раз нарушили границу Беларуси в 2024 году. Подробности озвучил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, сообщает БелТА.
— За истекший год на границе с Украиной зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации, беспилотных летательных аппаратов, — уточнил представитель ведомства.
По словам Бычковского, приблизительно в 20 случаях были зафиксированы нарушения воздушного пространства Беларуси, нарушения границы данными беспилотниками. Он обратил внимание на то, что со стороны пограничной службы и пограничных нарядов принимаются соответствующие меры.
— Пограничные наряды вооружены радиоэлектронными ружьями, помповым оружием, чтобы не допускать нарушения государственной границы беспилотниками, — заявил пресс-секретарь Пограничного комитета Беларуси.
Ранее Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».
Кроме того, ГПК Беларуси сказал о готовности возобновить международное сообщение с Украиной.
Также ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.