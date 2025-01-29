Глава МИД Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российскому изданию «Известия» сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью, передает БелТА.
— Политически нам приходит больше и больше сигналов о готовности выстраивать с нами отношения, — заявил глава МИД.
Рыженков пояснил, что есть много вопросов, связывающих Беларусь с Европой: от политических до гуманитарных, а также от культурных до экономических.
— Но вот здесь по периметру нашей границы есть члены Евросоюза, которые всячески препятствуют этому развитию сотрудничества, нагнетают атмосферу недоверия, а сами под шумок здесь свои вопросы решаю.
Вместе с тем он напомнил о том, что в предвыборной программе президента Беларуси Александра Лукашенко речь шла в том числе и про нормализацию отношений с Европой. Министр иностранных дел обратил внимание на то, что Беларусь является частью Европы, уточнив, что «мы не можем быть от нее отрезаны, так же как и Россия».
Он заявил, что самым лучшим для всех будет развитие подхода евразийства, где все смогут получить выгоду.
— И Европа, и Россия, и Беларусь, и Украина, и все другие государства. А сегодня все получают здесь только ущерб из-за позиции некоторых стран, — акцентировал внимание Максим Рыженков.
Глава МИД заметил, что сегодня есть возможности для нормализации отношений между Беларусью и Западом в целом, уточнив, что подобные сигналы поступают белорусской стороне.
— Но они, знаете, такие, как бы «и хочется, и колется». Вроде как они готовы к большему повышению политического статуса, отмене каких-то санкций, решению практических вопросов, которые нас интересуют. Но они нагнали антибелорусскую истерию, представили все руководство Беларуси демонами во главе с руководителем нашего государства.
Он также напомнил, что Запад закрыл пограничные пункты пропуска, внес тысячи белорусских граждан в санкционные списки, ввели неимоверное количество санкций в отношении торговли с Беларусью.
— На этом пострадали тысячи предпринимателей и предприятий в Западной Европе.
Министр иностранных дел подчеркнул, что Беларусь смогла выстроить хорошую торговую систему и переориентировать торговые потоки.
— Там бизнес ставит вопрос перед местными властями: вы нам или помогаете в том количестве, сколько мы потеряли, или открываете границы. Но они же не могут открыть границы. Поэтому говорят, мол, вы сделайте что-нибудь политическое, чтобы мы продали своему населению и чтобы оно поняло, почему мы открыли эти границы. Только западники такую логику могут придумать, — заявил Рыженков.
Ранее министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, почему ЕС решил не признавать выборы в Беларуси.
Тем временем МИД раскритиковал совместное заявление стран ЕС и Запада после выборов в Беларуси: «Намеренно искажает факты».
Также мы писали, что Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.