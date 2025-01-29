Глава МИД Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью

Вместе с тем он напомнил о том, что в предвыборной программе президента Беларуси Александра Лукашенко речь шла в том числе и про нормализацию отношений с Европой. Министр иностранных дел обратил внимание на то, что Беларусь является частью Европы, уточнив, что «мы не можем быть от нее отрезаны, так же как и Россия».