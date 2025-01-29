Власти назвали причину появления в небе над Краснодаром группы вертолетов.

Мы писали, около 13 часов дня 7 ноября 2024 года в небе над Краснодаром послышался громкий звук. Его слышали в центре города, в Фестивальном мкр, Карасунском округе и других районах краевого центра. Горожане сообщают, что от громкого хлопка включилась сигнализация припаркованных автомобилей. Кроме того, в небе была видна отчетливая белая полоса.