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Власти назвали причину появления в небе над Краснодаром группы вертолетов

В МЦУ назвали причины полетов вертолетов над Краснодаром.

Власти назвали причину появления в небе над Краснодаром группы вертолетов.

Вечером 28 января краснодарцев обеспокоила появившаяся в небе группа вертолетов. В МЦУ города пояснили, что это были плановые полеты курсантов Краснодарского авиационного училища.

Напомним, жители нескольких районов Краснодара услышали хлопок 24 декабря прошлого года. Как рассказали в МЦУ Краснодара, информации о чрезвычайных происшествиях или разрушениях не было.

«По сообщению дежурного по авиационному училищу имени Серова, над городом Краснодар самолет переходил звуковой барьер, из-за чего был слышен хлопок», — уточнили в информационной структуре.

Мы писали, около 13 часов дня 7 ноября 2024 года в небе над Краснодаром послышался громкий звук. Его слышали в центре города, в Фестивальном мкр, Карасунском округе и других районах краевого центра. Горожане сообщают, что от громкого хлопка включилась сигнализация припаркованных автомобилей. Кроме того, в небе была видна отчетливая белая полоса.