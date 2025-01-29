Губернатор Самарской области рассказал Путину о строительстве школ и больниц

«В развитие национальных проектов мы решили за пять лет создать 20 новых школ в Самарской области. Многие жилые комплексы строились без создания соответствующей инфраструктуры. Здесь это только тот минимум, который мы выполним. А дальше будем смотреть на развитие», — сказал Федорищев.