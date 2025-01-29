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Губернатор Самарской области рассказал Путину о строительстве школ и больниц

Президент России провел рабочую встречу с губернатором Самарской области 28 января.

Источник: сайт Кремля

Во вторник, 28 января 2025 года, президент России Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Самарскую область провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии области и рассказал о строительстве школ и больниц.

«В развитие национальных проектов мы решили за пять лет создать 20 новых школ в Самарской области. Многие жилые комплексы строились без создания соответствующей инфраструктуры. Здесь это только тот минимум, который мы выполним. А дальше будем смотреть на развитие», — сказал Федорищев.

В Тольятти сейчас достраивается две школы, еще три дополнительно появятся в течение пяти лет. Также в Самаре и Тольятти благодаря президентским решениям появятся две новые больницы. Сейчас их проектируют и с правительством России прорабатывают максимально оптимальную потребность с точки зрения здравоохранения в регионе.

Напомним, Путин прибыл в Самарскую область вечером 28 января. Он посетил «АвтоВАЗ», оценил завод и пообщался с работниками. Глава государства открыл в Тольятти научно-производственный центр БАС, производство аккумуляторов для дронов, провел федеральное совещание по развитию беспилотных систем.

Путин Владимир