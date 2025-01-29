Politico узнало об отказе ЕС от полного запрета на импорт российского СПГ

Отсутствие полного запрета на импорт СПГ разочарует «ястребов», которые призывают к жестким мерам против России, отмечает газета. В декабре на этом настаивали десять государств блока, в том числе Финляндия, Польша и страны Балтии. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил Politico, что Вильнюс тем не менее рассчитывает на прекращение в будущем всех связей ЕС с Россией в области энергетики.