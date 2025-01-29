«Ведут себя как вконец проигравшие игроки». Глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на поведение Польши, Литвы и Латвии

— Зачем тогда такой истеризм, такой эмоциональный надрыв в ваших оценках ситуации? Значит, не получается что-то, значит, есть у польских, литовских, латышских политиков понимание того, что рано или поздно придется отвечать за упущенные годы сотрудничества с Россией, Беларусью, Китаем, которые бы дали им приличный импульс в развитии торгово-экономической обстановки, в создании рабочих мест, — пояснил министр иностранных дел Беларуси.