«Ведут себя как вконец проигравшие игроки». Глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на поведение Польши, Литвы и Латвии

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью российскому изданию «Известия» высказался о поведении Польши, Литвы и Латвии, пишет БелТА.
— Польша, Литва, Латвия — эти страны себя ведут как вообще вконец проигравшие игроки, которые при этом в последние годы ставят на проигрыш России и нашей республики, — заявил Максим Рыженков.
По его словам, каждый раз ставка указанных стран проигрывает и они все больше подставляют свои народы, ухудшают положение своих стран, уводят экономически свои страны от нормального развития, партнеров, таких как Беларусь, Россия, Китай, СНГ.
Глава МИД добавил, что степень кипения в перечисленных странах каждый раз повышается, а еще увеличивается нервозность. В качестве примера он привел заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
— Зачем тогда такой истеризм, такой эмоциональный надрыв в ваших оценках ситуации? Значит, не получается что-то, значит, есть у польских, литовских, латышских политиков понимание того, что рано или поздно придется отвечать за упущенные годы сотрудничества с Россией, Беларусью, Китаем, которые бы дали им приличный импульс в развитии торгово-экономической обстановки, в создании рабочих мест, — пояснил министр иностранных дел Беларуси.
Напомним, что ранее МИД Беларуси указал главе МИД Польши Сикорскому на выборы, которые должны его волновать.
Тем временем ЦИК Беларуси не признал легитимность главы евродипломатии Каллас, которая ранее не признала выборы в президента демократичными.
Кроме того, министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, почему ЕС решил не признавать выборы в Беларуси.
Кстати, глава МИД Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью.