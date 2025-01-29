В Узбекистане для дневного ухода за детьми с инвалидностью создадут специальную службу

В связи с этим предложено внедрить службу дневного ухода за детьми с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет на основе государственно-частного партнерства. Прием в такие учреждения будет осуществляться на основании социального договора с родителями и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Планируется, что к концу текущего года этой услугой будут охвачены около 2-х тысяч детей с тяжелыми формами инвалидности. Это позволит их матерям осуществлять трудовую деятельность и получать образование.