В Узбекистане для дневного ухода за детьми с инвалидностью создадут специальную службу

Глава республики ознакомился с презентацией, посвященной повышению адресности социальной помощи и внедрению новой системы ухода за лицами с инвалидностью.
В числе предлагаемых мер:
- порядок, согласно которому социальную помощь, предусмотренную «Женской тетрадью» и «Молодежной тетрадью», будут оказывать семьям, включенным в «Реестр бедных семей». При этом средства будут распределять пропорционально количеству населения, людей с инвалидностью и малообеспеченных семей в районах и городах;
- признание семьи бедной станет основанием для оказания ей социальной помощи без требования дополнительных заявлений и документов от ее членов;
- неэффективные и невостребованные виды социальной помощи упразднят с утверждением единого перечня из 28 ее видов;
- расходы на лечение и хирургические операции, финансируемые через социальные тетради, будут покрывать за счет средств Государственного фонда медицинского страхования;
- при районных (городских) хокимиятах создадут фонды инфраструктуры и социальной стабильности без образования юридического лица. Их средства будут направлять на решение социально-экономических, организационно-практических и инфраструктурных проблем в регионах, популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта, а также на экологические и природоохранные мероприятия.
Президент отметил важность особого внимания и заботы о детях с ограниченными возможностями.
В связи с этим предложено внедрить службу дневного ухода за детьми с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет на основе государственно-частного партнерства. Прием в такие учреждения будет осуществляться на основании социального договора с родителями и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Планируется, что к концу текущего года этой услугой будут охвачены около 2-х тысяч детей с тяжелыми формами инвалидности. Это позволит их матерям осуществлять трудовую деятельность и получать образование.
Кроме того, запустят информационную систему «Здоровье детей» для отслеживания диагнозов каждого ребенка с инвалидностью. Им будут предоставлять комплексные медицинские, реабилитационные, образовательные и социальные услуги.
Службам по уходу выделят субсидии на каждого ребенка, а также льготные кредиты на закупки. Платежи родителей на услуги дневного ухода в размере до 3 млн сумов в месяц не будут облагаться налогом.
Меры, направленные на помощь семьям в преодолении бедности.
Этот процесс организован на основе принципа «семь возможностей и ответственностей». Запущена информационная система «Реестр бедных семей», которая изучает социально-экономическое положение семьи, ее доходы и имущество.
На этой основе 48 тысяч граждан были трудоустроены, более 10 тысяч прошли профессиональное обучение, а 14 тысячам выделены кредиты и субсидии. За 140 тысячами семей были закреплены врачи, 38 тысячам граждан оказаны социальные услуги. 32 тысячи детей были устроены в детские сады, а почти 7 тысяч молодых людей были прикреплены к университетам для подготовки к вступительным экзаменам.
Глава государства одобрил представленные предложения и дал указания учесть фактор трудоспособности при работе с реестром малообеспеченных семей, взять нетрудоспособных лиц под государственную социальную защиту и содействовать их социализации.