Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме в феврале

Там отметили, что Нетаньяху станет первым иностранным лидером, которого Трамп пригласил в Вашингтон во время второго президентского срока.
Ранее портал N12 сообщил, что Нетаньяху и Трамп могут провести встречу в период, когда будут идти переговоры по второму этапу сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа. Помимо палестино-израильского конфликта лидеры обсудят отношения Израиля с Саудовской Аравией и эскалацию конфликта с Ираном, отметил портал.
В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка вступила в силу 19 января. В рамках первого этапа ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника.