Казахстан выторговал крутую скидку у российских энергетиков — глава Минэнерго

В связи с тем, что в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей, а также из-за аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях, величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с ЕЭС РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов +/- 150 МВт. В отдельные часы отклонения по мощности достигали до 1500 МВт.
По словам Саткалиева, «ввиду систематического превышения допустимых значений перетоков электрической мощности» между энергосистемами Казахстана и России, российской стороной 15 ноября 2021 года был поставлен вопрос об актуализации действующего на тот момент соглашения 2009. Президент Казахстана поручил внести в него необходимые коррективы.
Совместными усилиями в ходе сложных переговоров специалистов двух стран, удалось достичь консенсуса по всем спорным вопросам проекта протокола… В результате длительных переговоров была достигнута договоренность о неприменении увеличения стоимости отклонений внутри допустимого диапазона и, предусмотрены актуализированные условия, на которых осуществляется покупка-продажа электроэнергии с целью компенсации отклонений между АО «KEGOC» и ПАО "Интер РАО.
В том числе, предусмотрена применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверхдопустимого диапазона отклонений. Изначально российская сторона требовала увеличить норму рентабельности в пределах 7−15% по аналогии с внутренними потребителями ЕЭС РФ, на что казахстанская сторона не соглашалась.
По итогам длительных переговоров норму рентабельности «Интер РАО» снизило с 15% до 5%. В связи с отстаиванием казахстанской стороной сохранения нормы рентабельности уровень удалось снизить до 2,5%
Говоря о текущем статусе энергетики, Алмасадам Саткалиев отметил, что внеплановый импорт электроэнергии Казахстана почти равен плановому импорту. В 2024 году по плану импортировали 2,6 млрд кВт*ч, а вне плана — 1,9 кВт*ч.