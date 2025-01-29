Казахстан выторговал крутую скидку у российских энергетиков — глава Минэнерго

В связи с тем, что в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей, а также из-за аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях, величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с ЕЭС РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов +/- 150 МВт. В отдельные часы отклонения по мощности достигали до 1500 МВт.