Foreign Affairs: Израиль не смог уничтожить военный потенциал ХАМАС в Газе

По его оценке, радикалы сохранили военный и политический потенциал, несмотря на колоссальные жертвы как среди боевиков, так и мирного населения. В израильском обществе растет недовольство политикой Нетаньяху, так как оно опасается, что вступившее 19 января в силу соглашение о прекращении огня в анклаве «может позволить ХАМАС выжить и быстро восстановить контроль над Газой» в будущем, говорится в статье.