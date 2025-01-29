Foreign Affairs: Израиль не смог уничтожить военный потенциал ХАМАС в Газе

По его оценке, радикалы сохранили военный и политический потенциал, несмотря на колоссальные жертвы как среди боевиков, так и мирного населения. В израильском обществе растет недовольство политикой Нетаньяху, так как оно опасается, что вступившее 19 января в силу соглашение о прекращении огня в анклаве «может позволить ХАМАС выжить и быстро восстановить контроль над Газой» в будущем, говорится в статье.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве для уничтожения ХАМАС и освобождения похищенных. В результате израильской операции с октября 2023 г. по январь 2025 г. погибли по меньшей мере 47 тыс. палестинцев и получили ранения 111 тыс. человек.