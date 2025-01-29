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Бочаров отчитал замгубернатора за срыв реконструкции медколледжа

В Волгограде сегодня, 29 января, губернатор региона Андрей Бочаров утро начал с поездки в Советский район — на территорию медицинского колледжа, где, согласно ранее утвержденным планам, должны были реконструировать второй корпус учреждения.

Однако, на деле реконструкция оказалась сорвана — глава региона отчитал за это подчиненных на стройплощадке.

По данным администрации Волгоградской области, модернизация учебно-спортивного корпуса ведется с 2022 года. И за два года на объекте сменилось уже два подрядчика. По убеждению Андрея Бочарова, всему виной — формальный подход профильных служб к стоящим перед ними задачам.

— Если бы было хорошо, я бы сюда не приехал, — говорит на видео Андрей Бочаров, обращаясь к заместителю губернатора Юрию Седову. — Чего вы мне сказки рассказываете? Мне сказки рассказывать не надо. Я уже приехал сюда, поскольку понимаю, уважаемые товарищи, что завалили практически объект.

— Да те, сроки которые были поставлены, мы в них не уложились, — признает в ответ Седов.

— Не уложились. Причем дважды. Третьего раза не будет. Кто у нас заказчик? — спрашивает Бочаров.

— Управление капитального строительства, — отвечает замгубернатора.

— Вы? Ну вот скажите, как так получилось, что у нас с вами было два контракта заключено, и каждый из этих контрактов был не выполнен. Вот сейчас уже третий, — озадачил вопросом представителя управления губернатор.

— Недобросовестные подрядчики. Московские. Они надеялись, что здесь смогут найти рабочую силу, — объясняет собеседник Бочарова на видео. — Однако не смогли найти, поэтому мы с ними расторгли контракты.

— Я сейчас не про это, — замечает губернатор. — Мы формируем конкурсную документацию? Мы контролируем ход строительства? Мы. Скажите тогда, пожалуйста, как получилось так, что по первому контракту, который был заключен в конце 2022 года, объем выполненных работ составил всего 0,5%? И за год они не сдвинулись ни в какую сторону, а мы с ними ничего не сделали? И расторгли с ними контракт только через год. Почему нам потребовалось ждать год, чтобы понять, что у них нет ни ресурсов, ни людей, ни возможностей.

На этом видео, опубликованное пресс-службой администрации региона, обрывается и, к сожалению, ответ чиновника, ответственного за объект, остался за кадром.

Далее Андрей Бочаров продолжил разговор снова с Юрием Седовым:

— Я знаю, что вы умеете делать. И самые сложные ситуации вы исправляли!

— Упустили. Теперь будем исправлять ситуацию, — пообещал замгубернатора.