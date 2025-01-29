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Александр Скрябин: «Намерен продолжать работу открыто и в рамках конструктивного диалога»

Исполняющий обязанности главы администрации города поблагодарил ростовчан за поддержку.

Источник: Rostof.ru

Сегодня врио Губернатора РО Ю. Б. Слюсарь поставил ряд задач на ближайшее время. Об этом сообщил в телеграм-канал исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин.

— Я уже ознакомился с проблемными сферами, существующими в Ростове-на-Дону, на которые чаще всего жалуются сами ростовчане, — отметил и.о. градоначальника.

В том числе одна из них— вывоз мусора.

Для ее решения будут оперативно изучены лучшие региональные и муниципальные практики. И в ближайшее время предложим комплексное решение.

— Друзья! Вижу ваши комментарии, спасибо вам за слова поддержки! — обратился к ростовчанам Александр Скрябин. — Намерен продолжать работу открыто и в рамках конструктивного диалога.