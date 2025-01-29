И. о. главы Тольятти поблагодарил Владимира Путина за новые возможности для развития экономики

«От лица всех жителей Тольятти я благодарю Владимира Владимировича за такое высокое доверие к нашему городу, за новые возможности для развития экономики, науки, производственно-технологического комплекса. Задача масштабная, амбициозная, и, конечно, самая серьезная работа по ее выполнению предстоит всем нам: и городу, и региону в целом», — заявил господин Сухих в своем Telegram-канале.