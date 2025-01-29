Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Беларуси назвал сложной обстановку на границе с Украиной

Глава МИД Беларуси Рыженков: обстановка на границе с Украиной достаточно сложная.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью российскому изданию «Известия» назвал сложной обстановку на границе с Украиной, сообщает БелТА.

Глава МИД подчеркнул, что обстановка на границе с Украиной является достаточно сложной. Он также отметил, что провокации с украинской стороны не ослабевают. Вместе с тем Рыженков добавил, что фиксируется довольно много милитаризованных действий со стороны Польши, а также со стороны Литвы и Латвии.

Ранее Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».

Тем временем ГПК сказал про нарушение границы Беларуси украинскими беспилотниками в 2024 году: «Зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации».

Кстати, глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на поведение Польши, Литвы и Латвии: «Ведут себя как вконец проигравшие игроки».