Глава МИД Беларуси назвал сложной обстановку на границе с Украиной

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью российскому изданию «Известия» назвал сложной обстановку на границе с Украиной, сообщает БелТА.
Глава МИД подчеркнул, что обстановка на границе с Украиной является достаточно сложной. Он также отметил, что провокации с украинской стороны не ослабевают. Вместе с тем Рыженков добавил, что фиксируется довольно много милитаризованных действий со стороны Польши, а также со стороны Литвы и Латвии.
Ранее Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».
Тем временем ГПК сказал про нарушение границы Беларуси украинскими беспилотниками в 2024 году: «Зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации».
Кстати, глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на поведение Польши, Литвы и Латвии: «Ведут себя как вконец проигравшие игроки».