Глава МИД Беларуси назвал сложной обстановку на границе с Украиной

Глава МИД подчеркнул, что обстановка на границе с Украиной является достаточно сложной. Он также отметил, что провокации с украинской стороны не ослабевают. Вместе с тем Рыженков добавил, что фиксируется довольно много милитаризованных действий со стороны Польши, а также со стороны Литвы и Латвии.