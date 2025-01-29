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Глава МИД допустил высокую вероятность эскалации на границе Беларуси

Глава МИД Рыженков сказал о высокой вероятности эскалации на белорусских границах.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российскому изданию «Известия» допустил высокую вероятность эскалации на границе Беларуси, передает БелТА.

— Чем больше людей, бряцающих оружием на границе по ту сторону, тем выше вероятность эскалации. Потому что кто его знает, какому там солдату что придет в голову. Соответствующие эпизоды уже были, — обратил внимание Максим Рыженков.

Он добавил, где-то на границе стреляют, на стороне Украины то же самое, подчеркнув, что люди находятся в постоянном психологическом стрессе, в депрессии. В связи с этим глава МИД подчеркнул:

— И вопрос провокации, не только управляемой, но и случайной, очень высок в таких условиях.

Ранее глава МИД Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью.

Тем временем глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на поведение Польши, Литвы и Латвии: «Ведут себя как вконец проигравшие игроки».

Кроме того, Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».

А еще ГПК сказал про нарушение границы Беларуси украинскими беспилотниками в 2024 году: «Зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации».