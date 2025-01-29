Глава МИД допустил высокую вероятность эскалации на границе Беларуси

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российскому изданию «Известия» допустил высокую вероятность эскалации на границе Беларуси, передает БелТА.
— Чем больше людей, бряцающих оружием на границе по ту сторону, тем выше вероятность эскалации. Потому что кто его знает, какому там солдату что придет в голову. Соответствующие эпизоды уже были, — обратил внимание Максим Рыженков.
Он добавил, где-то на границе стреляют, на стороне Украины то же самое, подчеркнув, что люди находятся в постоянном психологическом стрессе, в депрессии. В связи с этим глава МИД подчеркнул:
— И вопрос провокации, не только управляемой, но и случайной, очень высок в таких условиях.
Ранее глава МИД Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью.
Тем временем глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на поведение Польши, Литвы и Латвии: «Ведут себя как вконец проигравшие игроки».
Кроме того, Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».
А еще ГПК сказал про нарушение границы Беларуси украинскими беспилотниками в 2024 году: «Зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации».