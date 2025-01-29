Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

Она отметила, что переписывание истории на Западе ведется на новом технологическом уровне — книги не сжигают, а переписывают, музеи тоже не уничтожают физически.
«Вообще без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной, она полноценной не может быть. Не может быть такого. Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране. Как такое может быть? Как возможно, что экспозиция, подготовленная нашей страной и существовавшая там, представлявшая там информацию, которая не вызывала ни у кого никаких официальных публичных нареканий, претензий и протестов, была закрыта? А вот так. Потому что они приступили к активной фазе того, о чем, видимо, грезили так подпольно», — сказала Захарова.
Администрация музея в Освенциме закрыла российскую экспозицию с мая 2022 года.
Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, расположенный в польском городе Освенцим. Впоследствии Аушвиц стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей, в 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году музей не пригласил на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения лагеря представителей российского посольства. В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.