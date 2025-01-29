Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

«Вообще без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной, она полноценной не может быть. Не может быть такого. Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране. Как такое может быть? Как возможно, что экспозиция, подготовленная нашей страной и существовавшая там, представлявшая там информацию, которая не вызывала ни у кого никаких официальных публичных нареканий, претензий и протестов, была закрыта? А вот так. Потому что они приступили к активной фазе того, о чем, видимо, грезили так подпольно», — сказала Захарова.