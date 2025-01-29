Мэров четырех городов США подозревают в укрывательстве мигрантов

Повышенное внимание к миграционному законодательству и его исполнению власти США стали уделять после вступления в должность президента Дональда Трампа. В свой первый день у власти он подписал указы, которые предписывают задерживать и депортировать из страны иностранцев, пребывающих там нелегально. В крупных городах страны проводятся рейды, во время которых выявляются нелегалы. Полиция и военные стараются задерживать людей с судимостями и тех, кто представляет угрозу обществу. Их выдворяют в первую очередь. Для отправки граждан из стран Латинской Америки в США начали использовать военную авиацию. Мигрантов доставляют на родину в транспортных самолетах.