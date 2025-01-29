Мэров четырех городов США подозревают в укрывательстве мигрантов

О начале разбирательств в отношении властей четырех крупных городов страны объявил председатель комитета по надзору и правительственным реформам палаты представителей конгресса Джеймс Комер.
Как сообщила пресс-служба комитета, Бостон, Чикаго, Денвер и Нью-Йорк являются юрисдикциями-убежищами, которые отказываются в полной мере сотрудничать с федеральными иммиграционными органами. Ограничения, действующие на территориях этих городов, мешают задерживать и высылать из страны нелегальных мигрантов, в том числе опасных преступников. Мэров Эрика Адамса, Брэндона Джонсона, Мишель Ву и Майка Джонсона подозревают в уклонении от соблюдения законодательства о миграционном контроле.
Первые слушания по делу намечены на 11 февраля, уточняет РБК. Мэров, вызванных на допрос, просят принести документы, связанные с политикой предоставления убежищ в городах, которыми они управляют.
Повышенное внимание к миграционному законодательству и его исполнению власти США стали уделять после вступления в должность президента Дональда Трампа. В свой первый день у власти он подписал указы, которые предписывают задерживать и депортировать из страны иностранцев, пребывающих там нелегально. В крупных городах страны проводятся рейды, во время которых выявляются нелегалы. Полиция и военные стараются задерживать людей с судимостями и тех, кто представляет угрозу обществу. Их выдворяют в первую очередь. Для отправки граждан из стран Латинской Америки в США начали использовать военную авиацию. Мигрантов доставляют на родину в транспортных самолетах.
Южную границу США перекрыли для потока иностранцев. Теперь там будет дежурить военный контингент, который помешает мигрантам переходить на территорию Штатов.