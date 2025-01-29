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Омичей освободили от туристического налога

Но только в Омске.

Источник: Om1 Омск

На пленарном заседании Омского городского Совета, состоявшемся 29 января, депутаты одобрили дополнительные льготы по туристическому налогу. Теперь от его уплаты освобождены все граждане младше 18 лет, люди, проживающие в Омской области, а также беженцы с территории Украины, проживающие в пунктах временного размещения.

Напомним, что туристический налог начал действовать с 1 января 2025 года. Его ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

«Я думаю, это не последнее предложение такого рода. Будем обсуждать такие инициативы и дальше», — отметил председатель Горсовета Владимир Корбут.

Изначально от уплаты налога освобождались Герои России, ветераны и инвалиды боевых действий. Теперь городские власти внесли изменения, расширив список льготников.

туризм и отдых
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