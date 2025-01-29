Омичей освободили от туристического налога

На пленарном заседании Омского городского Совета, состоявшемся 29 января, депутаты одобрили дополнительные льготы по туристическому налогу. Теперь от его уплаты освобождены все граждане младше 18 лет, люди, проживающие в Омской области, а также беженцы с территории Украины, проживающие в пунктах временного размещения.