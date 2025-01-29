Омичей освободили от туристического налога

На пленарном заседании Омского городского Совета, состоявшемся 29 января, депутаты одобрили дополнительные льготы по туристическому налогу. Теперь от его уплаты освобождены все граждане младше 18 лет, люди, проживающие в Омской области, а также беженцы с территории Украины, проживающие в пунктах временного размещения.
Напомним, что туристический налог начал действовать с 1 января 2025 года. Его ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.
«Я думаю, это не последнее предложение такого рода. Будем обсуждать такие инициативы и дальше», — отметил председатель Горсовета Владимир Корбут.
Изначально от уплаты налога освобождались Герои России, ветераны и инвалиды боевых действий. Теперь городские власти внесли изменения, расширив список льготников.