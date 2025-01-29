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Власти Молдовы готовят проект по слиянию аэропортов в Кишиневе и Маркулештах

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Агентство публичной собственности (APP), являющееся учредителем Кишиневского международного аэропорта и Международного аэропорта Маркулешты, объявило о начале реализации масштабного проекта по объединению и развитию двух госредприятий.

Источник: Sputnik.md

Планируется, что Кишиневский аэропорт расширит свой пассажирский терминал, а управление деятельностью обоих аэропортов будет централизованно координироваться из столичной воздушной гавани.

Процесс поглощения Маркулештского аэропорта кишиневским начнется в феврале нынешнего. Прежде необходимо разработать пакет документов, которые утвердит впоследствии кабмин.

Цель этого процесса — функциональная и административная интеграция двух аэропортов для расширения операционных возможностей новой структуры.

отмечает Агентство

Первые гражданские коммерческие рейсы из аэропорта Маркулешты ожидаются к концу 2025 года, в то же время, с учетом развития грузовых услуг из этого аэропорта.

Учитывая полученную кишиневской воздушной гаванью в 2024 году значительную прибыль, рекомендуется направить прямые инвестиции на развитие обоих терминалов, в первую очередь на расширение и модернизацию пассажирского терминала в столице, а затем на восстановление инфраструктуры международного аэропорта Маркулешты. Прогнозируется нарастить пассажиропоток до пяти миллионов против четырех в минувшем году.

Параллельно с этим в марте текущего года начнутся работы по расширению терминала аэровокзала в Кишиневе, которые планируется завершить уже в августе.

Это предусматривает расширение зала прилета для обслуживания большего пассажиропотока, модернизацию системы сортировки и обработки багажа для оптимизации времени ожидания, а также расширение зала вылета за счет внедрения передовых цифровых решений, таких как саморегистрация и современные технологии паспортного контроля.

уточнили в агентстве

В международном аэропорту Маркулешты будут проведены работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы и адаптации терминала для летних чартерных рейсов. Эти инвестиции позволят аэропорту стать важным центром воздушного транспорта и грузовых перевозок в регионе.

Кроме того, отмечают власти, расширение инфраструктуры поможет уменьшить сезонные заторы в аэропорту Кишинева и облегчит доступ к воздушному транспорту для жителей севера страны, а также будет способствовать развитию туризма и торговли.

экономика