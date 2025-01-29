Власти Молдовы готовят проект по слиянию аэропортов в Кишиневе и Маркулештах

Учитывая полученную кишиневской воздушной гаванью в 2024 году значительную прибыль, рекомендуется направить прямые инвестиции на развитие обоих терминалов, в первую очередь на расширение и модернизацию пассажирского терминала в столице, а затем на восстановление инфраструктуры международного аэропорта Маркулешты. Прогнозируется нарастить пассажиропоток до пяти миллионов против четырех в минувшем году.