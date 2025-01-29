Комиссия СФ фиксирует подготовку Запада к вмешательству в выборы в ГД

«Комиссия фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году. США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году (при поддержке разного рода иноагентов, как физических, так юридических лиц)», — говорится в документе.