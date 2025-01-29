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Комиссия СФ фиксирует подготовку Запада к вмешательству в выборы в ГД

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии.

Источник: РИА "Новости"

«Комиссия фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году. США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году (при поддержке разного рода иноагентов, как физических, так юридических лиц)», — говорится в документе.

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