Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарским чиновникам разрешили увеличить расходы на командировки

Правительство Самарской области скорректировало порядок и условия командирования государственных гражданских служащих. Согласно документу, чиновникам разрешили увеличить расходы на рабочие поездки.

В частности, речь идет об аренде жилья во время командировки. В порядке указано, что чиновники могли рассчитывать на компенсацию расходов, исходя из установленной стоимости проживания. Ранее для Москвы она составляла 5 тыс. руб. в сутки, для других населенных пунктов РФ — 3500 рублей. Теперь эти суммы увеличили до 10 и 7 тыс. руб. соответственно.

«В исключительных случаях, при отсутствии варианта размещения по установленным размерам, по решению представителя нанимателя размер возмещения расходов для руководителей высшей группы может быть увеличено не более чем на 100%, остальным гражданским служащим — не более чем на 50%», — указано в постановлении.

Сейчас правительство наводит порядок в финансовых вопросах, связанных с работой госслужащих, в том числе высокопоставленных. 28 января, Самарская губернская дума приняла в двух чтениях законопроект о приравнивании оклада главы региона к главе федерального министра. Сумма известна.