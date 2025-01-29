Самарским чиновникам разрешили увеличить расходы на командировки

В частности, речь идет об аренде жилья во время командировки. В порядке указано, что чиновники могли рассчитывать на компенсацию расходов, исходя из установленной стоимости проживания. Ранее для Москвы она составляла 5 тыс. руб. в сутки, для других населенных пунктов РФ — 3500 рублей. Теперь эти суммы увеличили до 10 и 7 тыс. руб. соответственно.