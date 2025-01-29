Токаев поручил министру обороны повысить боевой потенциал армии

Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год. Глава государства был проинформирован о состоянии боевой готовности армии и новых подходах к подготовке войск.