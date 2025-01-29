В Красноярском крае хотят нарастить производство беспилотников

Добавим, что беспилотная авиация в Красноярском крае активно применяется уже сейчас. В частности, БПЛА используется для охраны лесов от пожаров. В 2024 году в этих целях в регионе было задействовано 56 аппаратов. До конца 2025-го в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» для лесной отрасли в регионе будет закуплено еще 34 квадрокоптера, а за счет краевого бюджета — 11 БПЛА самолетного типа.