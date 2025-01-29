В Красноярском крае хотят нарастить производство беспилотников

В Красноярском крае собираются наращивать производство беспилотных летательных аппаратов и систем. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Губернатор Красноярского края, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Технологическое лидерство» Михаил Котюков принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации, которое провел президент России Владимир Путин. Глава государства поручил ускорить развитие отрасли беспилотников в стране. Он подчеркнул, что Россия должна быть не только самодостаточной в сфере производства беспилотных летательных аппаратов — к 2030 году необходимо стать одним из глобальных технологических лидеров в данной сфере.
В Красноярском крае для поддержки перспективной отрасли утверждена соответствующая программа. Благодаря финансированию от регионального фонда развития промышленности уже через год в крае предполагается увеличить выпуск беспилотных аппаратов до 90 единиц, а комплектов систем радиосвязи и управления полетом — до 350 в год. Более 200 млн рублей выделено региону из федерального бюджета для развития инфраструктуры под беспилотные летательные системы, что позволит расширить сферу применения аппаратов.
«В этом году начнется оснащение аэропортов в Северо-Енисейске, Енисейске и Мотыгино специальными техсредствами. Также в регионе ведется работа по упрощению использования беспилотных систем — в 20 муниципалитетах рассматривается возможность получения разрешения в режиме онлайн на полеты», — сообщили в Управлении пресс-службы губернатора Красноярского края.
Добавим, что беспилотная авиация в Красноярском крае активно применяется уже сейчас. В частности, БПЛА используется для охраны лесов от пожаров. В 2024 году в этих целях в регионе было задействовано 56 аппаратов. До конца 2025-го в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» для лесной отрасли в регионе будет закуплено еще 34 квадрокоптера, а за счет краевого бюджета — 11 БПЛА самолетного типа.