Президент Путин вручил юбилейную медаль защитнику Сталинграда

На фронтах Великой Отечественной войны Аркадий Забежинский воевал с лета 1941 года. Был рядовым красноармейцем в битве под Москвой, а победный май 1945 года встретил в звании гвардии капитана, командира 1-й батареи 23-го гвардейского минометного Севастопольского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Командиром реактивной батареи он стал в дни Сталинградской битвы, а после нее был удостоен первых боевых наград.