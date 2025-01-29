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Президент Путин вручил юбилейную медаль защитнику Сталинграда

На концерте «Ленинградская победа», посвященном 80-летию Великой Победы и 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, Президент России Владимир Путин вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Среди награжденных ветеранов есть и защитник Сталинграда — гвардии майор в отставке Аркадий Давидович Забежинский.

Источник: РИА "Новости"

На фронтах Великой Отечественной войны Аркадий Забежинский воевал с лета 1941 года. Был рядовым красноармейцем в битве под Москвой, а победный май 1945 года встретил в звании гвардии капитана, командира 1-й батареи 23-го гвардейского минометного Севастопольского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Командиром реактивной батареи он стал в дни Сталинградской битвы, а после нее был удостоен первых боевых наград.

Аркадий Давидович по-прежнему продолжает трудиться на одном из ведущих предприятий России по производству оптико-механических и оптоэлектронных приборов. С утра 28 января он был на рабочем месте, где его и поздравили со знаменательным событием корреспонденты «Волгоградской правды.ру».