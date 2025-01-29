Что рассказал Сергей Собянин о капитальном обновлении Москвы?

Жилые дома и освещение
За предыдущие 10 лет власти города обновили более 14,5 тыс. зданий, заменили 47,9 тыс. лифтов. В 2025 году специалисты отремонтируют ещё 2,4 тыс. домов и заменят 4,3 тыс. лифтов.
Помимо ремонта жилого фонда в этом году планируется установить 32 тыс. уличных осветительных приборов.
За прошедшие годы их количество увеличилось вдвое и достигло 827 тыс. Напомним, что в Москве установлены энергоэффективные светильники, которые помогают снизить потребление электричества на 30%.
Архитектура и навигация
В Москве растёт количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой. В 2025 году специалисты планируют завершить её монтаж на 117 объектах. В том числе на зданиях, расположенных на пешеходных маршрутах, основных магистралях и набережных Москвы-реки, на транспортных эстакадах и храмах. Всего же число таких зданий и сооружений выросло с 2011 года в четыре раза — сейчас их 2,3 тыс.
Власти уделяют внимание и удобной навигации. В 2025 году планируется поставить 1,1 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей.
Все они сделаны по одному стандарту и гармонично встраиваются в городскую архитектуру. Всего за 10 лет установлено 15,1 тыс. городских и 104,4 тыс. домовых указателей.
Дороги и заграждения
Продолжаются работы по ремонту дорог. В 2025 году столичные власти планируют обновить 26,2 млн кв. м полотна. А специалисты нанесут разметку на 3,5 млн кв. м дорог. При этом в общей сложности за 10 лет в Москве обновили 187,2 млн кв. м автомобильных дорог.
Особое внимание уделяется и безопасности. Так, в 2025 году планируется отремонтировать 383 км безопасных заграждений.
Всего за 10 лет было установлено почти 1,2 тыс. км таких сооружений.