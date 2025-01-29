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Что рассказал Сергей Собянин о капитальном обновлении Москвы?

В Москве не прекращаются масштабные работы по благоустройству. Мэр города Сергей Собянин рассказал о планах по обновлению города и о том, что было сделано за последние годы. Подробности — в материале «АиФ».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Жилые дома и освещение

За предыдущие 10 лет власти города обновили более 14,5 тыс. зданий, заменили 47,9 тыс. лифтов. В 2025 году специалисты отремонтируют ещё 2,4 тыс. домов и заменят 4,3 тыс. лифтов.

Помимо ремонта жилого фонда в этом году планируется установить 32 тыс. уличных осветительных приборов.

За прошедшие годы их количество увеличилось вдвое и достигло 827 тыс. Напомним, что в Москве установлены энергоэффективные светильники, которые помогают снизить потребление электричества на 30%.

Архитектура и навигация

В Москве растёт количество зданий и сооружений с архитек­турно-художественной подсветкой. В 2025 году специалисты планируют завершить её монтаж на 117 объектах. В том числе на зданиях, расположенных на пешеходных маршрутах, основных магистралях и набережных Москвы-реки, на транспортных эстакадах и храмах. Всего же число таких зданий и сооружений выросло с 2011 года в четыре раза — сейчас их 2,3 тыс.

Власти уделяют внимание и удобной навигации. В 2025 году планируется поставить 1,1 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей.

Все они сделаны по одному стандарту и гармонично встраиваются в городскую архитектуру. Всего за 10 лет установлено 15,1 тыс. город­ских и 104,4 тыс. домовых указателей.

Дороги и заграждения

Продолжаются работы по ремонту дорог. В 2025 году столичные власти планируют обновить 26,2 млн кв. м полотна. А специалисты нанесут разметку на 3,5 млн кв. м дорог. При этом в общей сложности за 10 лет в Москве обновили 187,2 млн кв. м автомобильных дорог.

Особое внимание уделяется и безопасности. Так, в 2025 году планируется отремонтировать 383 км безопасных заграждений.

Всего за 10 лет было установлено почти 1,2 тыс. км таких сооружений.

Собянин Сергей