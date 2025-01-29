Что рассказал Сергей Собянин о капитальном обновлении Москвы?

В Москве растёт количество зданий и сооружений с архитек­турно-художественной подсветкой. В 2025 году специалисты планируют завершить её монтаж на 117 объектах. В том числе на зданиях, расположенных на пешеходных маршрутах, основных магистралях и набережных Москвы-реки, на транспортных эстакадах и храмах. Всего же число таких зданий и сооружений выросло с 2011 года в четыре раза — сейчас их 2,3 тыс.