США приостановили военную и экономическую поддержку Украины, пишет WP

В Белом доме 21 января заявили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Впрочем, газета отметила, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова.
«Указ, по-видимому, приостановил предоставление военного финансирования Украине», — говорится в статье Washington Post.
В материале WP также отмечается, что указ Трампа, по всей видимости, затронул и экономическую помощь Украине. Однако, по словам украинского чиновника, бюджетная помощь продолжает поступать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.