Министр обороны Казахстана рассказал Токаеву о новых подходах к реформе армии

Глава оборонного ведомства рассказал об исполнении государственного оборонного заказа, социальной и идеологической работе в армии, а также о развитии военной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Помимо этого, Руслан Жаксылыков рассказал об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год, о состоянии боевой готовности армии и новых подходах к подготовке войск.
Президент поставил перед министром обороны задачи по повышению боевого потенциала армии, дальнейшей цифровизации процессов управления, развитию Сил специальных операций, усилению социальной и идеологической работы, сообщает пресс-служба Акорды.