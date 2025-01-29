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Министр обороны Казахстана рассказал Токаеву о новых подходах к реформе армии

АСТАНА, 29 янв. — Sputnik. Президент и, одновременно, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев выслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова.

Источник: Сайт Минобороны Казахстана

Глава оборонного ведомства рассказал об исполнении государственного оборонного заказа, социальной и идеологической работе в армии, а также о развитии военной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Помимо этого, Руслан Жаксылыков рассказал об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год, о состоянии боевой готовности армии и новых подходах к подготовке войск.

Президент поставил перед министром обороны задачи по повышению боевого потенциала армии, дальнейшей цифровизации процессов управления, развитию Сил специальных операций, усилению социальной и идеологической работы, сообщает пресс-служба Акорды.