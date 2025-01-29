Бочаров после выговора уволил главу УКС Андрея Козьменко

— Я сейчас не про это, — замечает губернатор. — Мы формируем конкурсную документацию? Мы контролируем ход строительства? Мы. Скажите тогда, пожалуйста, как получилось так, что по первому контракту, который был заключен в конце 2022 года, объем выполненных работ составил всего 0,5%? И за год они не сдвинулись ни в какую сторону, а мы с ними ничего не сделали? И расторгли с ними контракт только через год. Почему нам потребовалось ждать год, чтобы понять, что у них нет ни ресурсов, ни людей, ни возможностей.