«Смотрим на результат»: Дмитрий Демешин дал интервью телеканалу «Губерния»

В ходе беседы особое внимание было уделено подведению итогов Года семьи. В нашем регионе действует около 20 мер поддержки для многодетных семей, отметил глава региона. Это способствует не только повышению демографии в регионе, но и привлечению квалифицированных специалистов.
«Самое главное, чтобы каждый член семьи, проживающий в Хабаровском крае, чувствовал себя благополучным и защищенным. У нас действует 20 мер поддержки в крае, они касаются системного сопровождения. В многодетных семьях прирост на 17,5 тысяч детей, которые родились. Мы поддерживаем родителей, в том числе мерами социальной поддержки. Итог достаточно положительный. Есть, конечно, и отток населения — люди уезжают на запад страны. Но в 2024-ом году наметилась обратная тенденция — стали приезжать высококвалифицированные специалисты, которые работают на наших предприятиях», — сообщил Дмитрий Демешин.
Была затронута наболевшая тема — качество уборки улиц краевой столицы от снега. Дмитрий Демешин отметил, что проблема действительно есть, но она решается: в прошлом году было закуплено несколько единиц снегоуборочной техники.
«Есть, над чем трудиться. Каждый из нас сам дает ответ, насколько качественно убираются наши общественные территории, когда он едет на работу или с работы. Жалобы есть, их люди не стесняются высказывать, я их ставлю на контроль, ставлю задачи коммунальным службам. Мы увеличиваем парк техники, сейчас на улицах Хабаровска работает 142 единицы, в этом году будет намного больше», — отметил губернатор.
Дмитрий Демешин также рассказал о реализации национальных проектов на территории края. Он акцентировал внимание, что самое главное для него — не цифры, а польза для людей.
«Все двенадцать проектов реализуются на территории Хабаровского края, каждый важен. Исходя из них разрабатывается 42 региональных программы. Важно то, что видят люди: если они увидели построенную дорогу, отремонтированную школу, если они понимают, что меняется инфраструктура в отдаленных населенных пунктах, то мы все делаем правильно. Если нет, то какие бы цифры мне не докладывали министры, меня они не устроят. Смотрим на результат» — сказал глава субъекта.
В ходе интервью также прозвучали вопросы, связанные с продвижением регионального бренда «Сделано в Хабаровском крае», празднованием 80-летия Великой Победы, проведением Парада. Посмотреть интервью полностью можно на нашем Rutube-канале.