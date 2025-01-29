«Смотрим на результат»: Дмитрий Демешин дал интервью телеканалу «Губерния»

«Все двенадцать проектов реализуются на территории Хабаровского края, каждый важен. Исходя из них разрабатывается 42 региональных программы. Важно то, что видят люди: если они увидели построенную дорогу, отремонтированную школу, если они понимают, что меняется инфраструктура в отдаленных населенных пунктах, то мы все делаем правильно. Если нет, то какие бы цифры мне не докладывали министры, меня они не устроят. Смотрим на результат» — сказал глава субъекта.