Дмитрий Демешин: к 9 Мая будет запущено два ретро поезда «Победа» в Хабаровском крае

Губернатор Дмитрий Демешин обсудил необходимость этих преобразований с начальником дороги Евгением Вейде.
Как отметил Дмитрий Викторович в своем официальном Телеграм-канале, сотрудничество с железнодорожниками строится на прочной основе.
«Развитие экономики Хабаровского края тесно связано с их вкладом: от логистики до пассажирских и социальных проектов. Поезд “Святой Пантелеймон” стал для жителей отдаленных населенных пунктов ценным ресурсом. В прошлом году медицинская бригада объехала на его базе 25 станций, проведя диспансеризацию и оказав квалифицированную помощь. Эту практику стоит продолжать», — подчеркнул во время встречи с начальником дороги губернатор.
Дальневосточная железная дорога полностью обновила пригородные электрички в начале года. Это современные составы, доставляющие радость пассажирам: мягкие сиденья, зарядные устройства, климатическая система и условия для маломобильных граждан.
К Году защитника Отечества и 80-летию разгрома фашистов правительство Хабаровского края совместно с Дальневосточной железной дорогой запустит два ретро поезда «Победа», которые будут курсировать по следующим маршрутам: Ружино — Хабаровск и Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре.
Эксперты отмечают, что глава региона Дмитрий Демешин последовательно налаживает партнерские отношения с РЖД, вовлекая госкорпорацию в трансформацию транспортной инфраструктуры. Это приносит выгоду не только бизнесу в долгосрочной перспективе, но и жителям здесь и сейчас. Благодаря тесному сотрудничеству губернатора и РЖД ранее были обновлены все пригородные поезда, что обеспечило достойный уровень комфорта для пассажиров.