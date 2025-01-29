Дмитрий Демешин: к 9 Мая будет запущено два ретро поезда «Победа» в Хабаровском крае

Эксперты отмечают, что глава региона Дмитрий Демешин последовательно налаживает партнерские отношения с РЖД, вовлекая госкорпорацию в трансформацию транспортной инфраструктуры. Это приносит выгоду не только бизнесу в долгосрочной перспективе, но и жителям здесь и сейчас. Благодаря тесному сотрудничеству губернатора и РЖД ранее были обновлены все пригородные поезда, что обеспечило достойный уровень комфорта для пассажиров.