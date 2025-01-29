Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 104 дрона ВСУ над девятью регионами России

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки над Белгородом сбили два беспилотника, обошлось без последствий. Еще 16 БПЛА атаковали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Ближнее, Никольское, Репное, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори, 14 из них сбили системы ПВО. В результате атаки поврежден один частный дом. Один беспилотник атаковал Заречное, там пострадавших и разрушений нет. Над Валуйским муниципальным округом сбили четыре БПЛА, обошлось без последствий. Город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Козинка и Новостроевка-Первая атаковали 13 дронов.