Указы Трампа вызвали хаос и неразбериху в американской армии

По данным издания, начальник штаба армии генерал-лейтенант Лора Поттер приказала главе отдела закупок армии «выявить и рекомендовать заморозить или приостановить» заявки на контракты, связанные с многообразием, равенством, инклюзивностью, «критической расовой теорией», изменением климата, политикой в отношении трансгендеров и абортов. По словам одного из собеседников газеты, эти директивы вызвали шок в армейской бюрократии и заставили чиновников «приостановить все свои контракты». Однако вскоре решение о заморозке было отозвано.