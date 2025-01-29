Никита Белых отсудил рекордные 8 млн рублей, потраченных на адвоката

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Никита Белых отсудил рекордную компенсацию в размере 8 миллионов рублей, которые он потратил на адвоката.
Об этом 29 января рассказала писательница и правозащитница Ева Меркачёва в своём телеграм-канале. По её словам, компенсацию бывший губернатор Кировской области получил за услуги защитника по второму уголовному делу. Никиту Белых обвиняли в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в июле 2024 года экс-депутат был оправдан по второму уголовному обвинению и получил право на реабилитацию. После утверждения решения Белых вместе со своим защитником обратился в суд, чтобы компенсировать затраты на защитника. За время своей работы юрист насчитал более восьми миллионов рублей. Оценка проводилась по нижней планке тарифов адвокатской палаты.
Как рассказывает Ева Меркачёва, инстанция согласилась с требованиями и встала на сторону Белых. Тем не менее, эти деньги не переведут бывшему губернатору, а направят в счёт погашения штрафа в 46 миллионов рублей по первому уголовному делу в отношении Никиты Белых. Правозащитница отмечает, что сумма компенсации стала рекордной. По её словам, сам Белых не комментирует ситуацию.