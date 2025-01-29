Никита Белых отсудил рекордные 8 млн рублей, потраченных на адвоката

Как рассказывает Ева Меркачёва, инстанция согласилась с требованиями и встала на сторону Белых. Тем не менее, эти деньги не переведут бывшему губернатору, а направят в счёт погашения штрафа в 46 миллионов рублей по первому уголовному делу в отношении Никиты Белых. Правозащитница отмечает, что сумма компенсации стала рекордной. По её словам, сам Белых не комментирует ситуацию.