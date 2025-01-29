Сергей Кравцов объявил, когда в Омске начнут строить президентскую школу

Напомним, ранее сообщалось, что в школе будут учиться в среднем 600−800 человек с 7 по 11 классы. Обучать детей во флагманской школе планируют по нескольким профилям: по физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному. Их обещают «оснастить передовыми технологиями, а также использовать современные методики преподавания».