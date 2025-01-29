Сергей Кравцов объявил, когда в Омске начнут строить президентскую школу

Сегодня, 29 января, в Омской области с рабочим визитом находится министр просвещения России Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он осмотрел несколько участков, на одном из которых будет построена флагманская президентская школа — единственная на весь Сибирский федеральный округ.
Сергей Кравцов сообщил, что по поручению президента строительство школы начнётся через год.
Напомним, ранее сообщалось, что в школе будут учиться в среднем 600−800 человек с 7 по 11 классы. Обучать детей во флагманской школе планируют по нескольким профилям: по физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному. Их обещают «оснастить передовыми технологиями, а также использовать современные методики преподавания».