Беспрозванных обсудил запуск программы подготовки кадров из числа участников СВО

Также Беспрозванных подчеркнул успешный опыт федерального проекта «Время героев» и отметил успешную стажировку в регионе одного из участников — Алексея Бондарева. Программа показала свою эффективность и оказалась востребованной. Субъекты РФ, в том числе Калининградская область, разработали свои аналоги программы. В частности, на совещании обсуждались этапы запуска программы, включая сбор заявок, отбор кандидатов и организацию учебного процесса.