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Беспрозванных обсудил запуск программы подготовки кадров из числа участников СВО

Алексей Беспрозванных обсудил запуск региональной программы подготовки кадров из числа участников СВО: губернатор провёл совещание, посвященное реализации в Калининградской области кадровой обучающей программы.

Источник: KaliningradToday

Участники обсудили детали обучения и подготовки квалифицированных специалистов из числа участников СВО с последующим трудоустройством в регионе.

Также Беспрозванных подчеркнул успешный опыт федерального проекта «Время героев» и отметил успешную стажировку в регионе одного из участников — Алексея Бондарева. Программа показала свою эффективность и оказалась востребованной. Субъекты РФ, в том числе Калининградская область, разработали свои аналоги программы. В частности, на совещании обсуждались этапы запуска программы, включая сбор заявок, отбор кандидатов и организацию учебного процесса.

Директор филиала Президентской академии в Калининграде представил направления обучения и структуру программы. Губернатор выразил уверенность, что программа станет важным шагом в развитии кадрового потенциала области и позволит привлечь опытных, мотивированных и патриотично настроенных специалистов к управленческой работе.