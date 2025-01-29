Петербуржцы «серебряного возраста» получат сертификаты номиналом в 1,5 тыс. рублей на музеи

Жители Петербурга «серебряного возраста» получат сертификаты номиналом 1,5 тыс. рублей на посещение городских и ряда федеральных музеев. Об этом рассказал депутат парламента Северной столицы Денис Четырбок.
Сертификаты начнут действовать с 1 марта у всех обладателей карт «Серебряный возраст» — мужчин и женщин старше 60 и 55 лет соответственно. Новую меру закрепят в Социальном кодексе Петербурга.
Напомню, что до конца февраля участники программы могут за 1 рубль посещать музеи только регионального уровня.
Документ поддержали в первом чтении.