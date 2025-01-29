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Депутаты приняли законопроект о дорожном движении во втором чтении

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь “О дорожном движении”, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Проект закона внесен Советом Министров 17 декабря и принят Палатой представителей в первом чтении 10 января 2025 года. Законопроект направлен на совершенствование общественных отношений, возникающих при предоставлении права управления колесным трактором и самоходной машиной.

В частности, проектом закона предлагается снижение возраста лица, которое может получить право управления самоходной машиной сельскохозяйственного назначения (категория F), с 18 до 17 лет и увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий С, D, Е, F.

Законопроектом также предусмотрено, что не потребуется замена ранее выданных водительских удостоверений на право управления колесным трактором, самоходной машиной. Такие удостоверения сохраняют свое действие в течение срока, на который они были выданы, и подтверждают право управления колесными тракторами, самоходными машинами категорий, указанных в этих удостоверениях.

С учетом предложения, высказанного депутатами Палаты представителей в ходе рассмотрения данного законопроекта в первом чтении, для оперативной реализации предлагаемых новаций в него внесены изменения, направленные на сокращение срока вступления в силу закона «Об изменении Закона Республики Беларусь “О дорожном движении” с шести месяцев до двух.