Депутаты приняли законопроект о дорожном движении во втором чтении

Законопроектом также предусмотрено, что не потребуется замена ранее выданных водительских удостоверений на право управления колесным трактором, самоходной машиной. Такие удостоверения сохраняют свое действие в течение срока, на который они были выданы, и подтверждают право управления колесными тракторами, самоходными машинами категорий, указанных в этих удостоверениях.